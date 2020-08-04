 
مباشر
عاجل
السعودية تؤكد وقوف المملكة التام وتضامنها مع الشعب اللبناني

تركيا تعرض مساعدتها على لبنان

أخبار العالم العربي

تركيا تعرض مساعدتها على لبنان
AFP Yasin AKGUL
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogk2

أعلنت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة للبنان في إزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين عبر "تويتر": "نقدم التعازي لذوي ضحايا الانفجار القوي في بيروت ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

إقرأ المزيد
رويترز: 10 قتلى على الأقل بانفجار مرفأ بيروت
رويترز: 10 قتلى على الأقل بانفجار مرفأ بيروت

وأضاف قالين أن "تركيا مستعدة لتقديم شتى أنواع المساعدة".

كما قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو التعازي بضحايا الانفجار، قائلا: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأتقدم بالتعازي للشعب اللبناني الصديق والشقيق".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا