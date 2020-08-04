تركيا تعرض مساعدتها على لبنان

أعلنت تركيا عن استعدادها لتقديم المساعدة للبنان في إزالة آثار الانفجار في مرفأ بيروت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين عبر "تويتر": "نقدم التعازي لذوي ضحايا الانفجار القوي في بيروت ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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وأضاف قالين أن "تركيا مستعدة لتقديم شتى أنواع المساعدة".

كما قدم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو التعازي بضحايا الانفجار، قائلا: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته ضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وأتقدم بالتعازي للشعب اللبناني الصديق والشقيق".

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، كما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: نوفوستي