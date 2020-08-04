الإدارة الذاتية في شمال سوريا تنفي تهمة اغتيال شيوخ العشائر

نفت "الإدارة الذاتية في شمال سوريا" تهمة اغتيال شيوخ العشائر، واستنكرت استهداف مشايخ من عشيرة العكيدات، معتبرة أن "هذا العمل الإرهابي يستهدف أرواح السوريين لتحقيق أجندات خبيثة".

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وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، الثلاثاء، إنه "في وقت تقوم فيه قوات سوريا الديمقراطية بالمرحلة الثانية لعملية ردع الإرهاب في دير الزور لاجتثاث خلايا داعش ومن يقف ورائها من معتنقي أجندات تابعة لعدة جهات تعادي مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عمدت هذه الأيادي الإرهابية التي تحركها أجندات استخباراتية وأمنية لاستهداف السيارة التي تقل شيخ أبرز العشائر العربية في دير الزور، الشيخ إبراهيم خليل جدعان الهفل، شيخ عشيرة العكيدات، ما أدى لاستشهاد الشيخ امطشر حمود جدعان الهفل الذي كان يرافقه بذات السيارة وسائقهما، وإصابة الشيخ إبراهيم الهفل في حين لاذ الارهابيون بالفرار".

وأضاف البيان أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تتقدم بخالص العزاء من عشيرة العكيدات، ولعائلة الهفل، وتدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف أرواح السوريين لتحقيق غايات وأجندات خبيثة، تبتغي من ورائها خلق الفتنة، ومسارعة بعض الجهات المعادية لمشروع الإدارة الذاتية تلك الجهات التي لاتزال تعبث وتستنزف دماء السوريين لخلط الأوراق ومحاولة لصق الإتهام بالإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية".

ولفت البيان إلى أن "هذه الأعمال الجبانة ليست بجديدة، فقد عمدت هذه الأيادي السوداء المأجورة لاستخدام هذا الأسلوب عدة مرات في الرقة من خلال استهداف أحد رموز عشيرة العفادلة، وشيخ عشيرة البوعساف، والآن في دير الزور من خلال استهداف الرموز العشائرية والشخصيات الوطنية البارزة، إلا أن حالة الوعي والتعايش المشترك الذي يتمتع بها جميع أبناء ومكونات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أفشلت وستفشل كل هذه المخططات الخبيثة ومن يقف ورائها".

وشددت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على تصميمها، من خلال قواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، على اجتثاث جميع هذه البؤر في مناطق الإدارة الذاتية أينما وجدت، مؤكدة أنها لن تترك هذا العمل الجبان يمر دون معرفة الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل .

المصدر: RT