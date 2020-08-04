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اليمن.. قتلى بينهم أطفال إثر فيضان سد مأرب التاريخي

أخبار العالم العربي

اليمن.. قتلى بينهم أطفال إثر فيضان سد مأرب التاريخي
Reuters Khaled Abdullah
فيضان في صنعاء (صورة أرشيفية)
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لقي 17 شخصا، بينهم أطفال، مصرعهم في مدينة مأرب وسط اليمن أمس الاثنين جراء السيول الناجمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة.

وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.

وحسب إحصائية أوردها مكتب الصحة في مأرب، فقد وصلت إلى مستشفيات المدينة 21 حالة، منها وفاة 17 شخصا، بينهم 8 أطفال.

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وحذر متخصصون في مجال الطقس والمناخ، من احتمال هطول الأمطار بغزارة، بدءا من الثلاثاء، على العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، ما ينذر بكارثة، مشددين على الجميع أخذ الحيطة والحذر.

كما أظهرت النماذج العددية المتخصصة في الطقس، تحرك سحب رعدية كثيفة صوب عدن، قادمة من محافظة أبين المحاذية لها من الشرق.

المصدر: المشهد اليمني

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