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مصر تعترض على ملء إثيوبيا سد النهضة بشكل أحادي

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مصر تعترض على ملء إثيوبيا سد النهضة بشكل أحادي
Reuters
سد النهضة
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أعلن وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب.

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وأوضح خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين حول التفاوض بين الدول الثلاث أن هذا الإجراء له دلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ، وأكد على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.

وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستستمر لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.

وفى نهاية جولة اليوم من الاجتماعات، تم الاتفاق على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين القادمين 4، 5 أغسطس في مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.

المصدر: RT

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