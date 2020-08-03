رحيل أول ممرضة في لبنان بفيروس كورونا

نعى الجسم التمريضي والطبي والإداري في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، زينب حيدر، "الممرضة الشهيدة الأولى في لبنان التي ذهبت ضحية وباء كورونا صباح اليوم".

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وذكر البيان أن حيدر "ممرضة كانت تعمل في مستشفى الزهراء، ونقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج بعد إصابتها بكورونا".

وطلب "الوقوف دقيقة صمت عن روحها أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير".

وتقدمت أسرة المستشفى بـ "أحر التعازي من أهل الفقيدة"، سائلة الله أن "يلهم أهلها الصبر والسلوان".

المصدر: "الوكالة الوطنية"