لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية يوم الجمعة، تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة في البلاد في 21 فبراير الماضي.

وأوضح بيان الوزارة أن العدد التراكمي للحالات المثبتة بمرض "كوفيد-19" قد ارتفع مع الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 4555.

وأضاف أن من بين الإصابات المسجلة اليوم 6 حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وأشار البيان إلى تسجيل 8 حالات شفاء جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 1761 فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 59.

وكان لبنان شهد خلال الأيام القليلة الماضية تصاعدا في الإصابات بأكثر من 150 إصابة يوميا.

المصدر: وكالات