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الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يرصد خروقات جوية من جانب إسرائيل
Reuters Amir Cohen
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أعلن الجيش اللبناني عن رصد سلسلة خروقات لمجال البلاد الجوي من قبل القوات الإسرائيلية خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم الأحد رصد 17 خرقا جويا من قبل إسرائيل ما بين الساعة 01:25 من فجر يوم أمس وحتى الساعة الـ00.40 من فجر اليوم، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه.

وأشارت الإدارة بشكل منفصل إلى حادث وقع في الساعة الـ19:20 من يوم أمس، "إذ خرقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي أجواء البلاد مقابل بلدة حولا الحدودية لمسافة حوالي 150 مترا ولمدة 15 دقيقة، ثم غادرت أجواء البلاد باتجاه الداخل المحتل".

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا تجسسيا فوق بلدة حولا لمدة 15 دقيقة، مؤكدة أن هدوءا حذرا يسود على طول الخط الحدودي في الوقت الحالي.

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام

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