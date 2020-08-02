من سجلات غزو الكويت.. الملك فهد بن عبد العزيز: الجواب عند صدام!

بمناسبة مرور 3 عقود على غزو الكويت، تداول نشطاء حديثا للملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز، كشف فيه حيثيات قراره تجاه تلك الأزمة الكبرى.

ولخص الملك السعودي الراحل المشهد العام من غزو الكويت، بالقول إن القوي يحاول أن يفترس من هو أقل منه بشكل أو بآخر.

#ذكري_وفاه_الملك_فهد

رحمة الله عليك يابطل موقف بتاريخ زعماء الدول العربية ولا احد يفعل مافعله ابو فيصل حين استضاف دوله كامله مع شعبها الكريم ايام غزو الكويت. pic.twitter.com/ttXC5pjefj — ﮼سامي ﮼بن ﮼عزيز (@SamiBenAziz) August 1, 2020

وشدد العاهل السعودي الراحل على أن الحياة والموت تساوتا بعد احتلال الكويت، ولم يعد هناك فرق بين المملكة والكويت، بل بلد واحد "نعيش معا أو ننتهي معا.. هذا هو القرار الذي اتخذته" وكل السعوديين يتفقون معي.

ورأى فهد بن عبد العزيز في معرض حديثه عن سبب ما حدث، أن "الجواب عند صدام".

المصدر: RT