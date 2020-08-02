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على هامش ذكرى غزو الكويت.. النذر الأولى للصدمة الكبرى

أخبار العالم العربي

على هامش ذكرى غزو الكويت.. النذر الأولى للصدمة الكبرى
Reuters
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ما كان لحدث بمثل جسامة غزو الكويت أن يمر هينا، على الرغم من مضي ثلاثة عقود على تاريخه، هذا ما أكدته مواقع التواصل التي أعادت إلى الأذهان مشاهد لافتة من تلك الصفحات المؤلمة.  

وفي هذا الصدد تداول نشطاء مشهدا من الحدود السعودية الكويتية يوم الغزو، حيث تجمع عدد كبير من الأسر الكويتية التي نجحت في الخروج قبل استيلاء القوات العراقية على كامل الكويت.

كما تداول نشطاء في هذه الذكرى الأليمة، التي وصفها أحدهم بأنها ذكرى غزو الجار والاخ للجار والأخ، أول نداء وجهه الكويتيون إلى الأمة مستنجدين بها في ذلك المصاب الجلل.

وصدر نداء الاستغاثة من إذاعة الكويت في نفس يوم الغزو، وخاطب صوت كويتي الأمة العربية قائلا: "لو أننا قصّرنا ولو بجزء من اجبنا تجاه أمة العرب لعذرناكم!".

المصدر: RT

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