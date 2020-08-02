على هامش ذكرى غزو الكويت.. النذر الأولى للصدمة الكبرى

ما كان لحدث بمثل جسامة غزو الكويت أن يمر هينا، على الرغم من مضي ثلاثة عقود على تاريخه، هذا ما أكدته مواقع التواصل التي أعادت إلى الأذهان مشاهد لافتة من تلك الصفحات المؤلمة.

وفي هذا الصدد تداول نشطاء مشهدا من الحدود السعودية الكويتية يوم الغزو، حيث تجمع عدد كبير من الأسر الكويتية التي نجحت في الخروج قبل استيلاء القوات العراقية على كامل الكويت.

اليوم مرت ثلاثين سنه على غزو الكويت pic.twitter.com/pfbJlEdWep — ساتورو (@shokoieiri) August 1, 2020

كما تداول نشطاء في هذه الذكرى الأليمة، التي وصفها أحدهم بأنها ذكرى غزو الجار والاخ للجار والأخ، أول نداء وجهه الكويتيون إلى الأمة مستنجدين بها في ذلك المصاب الجلل.

الذكرى الأليمة

التي مهما تلاعبوا بمسمياتها

ستبقى على مر الأجيال

غزو الجار والأخ…للجار والأخ#الغزو_العراقي_الغاشم

اليوم والوقت

الخميس صباحاً

التاريخ

٢ / ٨ / ١٩٩٠

المكان

معسكر الجيوان…التوجيه المعنوي

نداء……الكويت تستنجد بالأمة

( فريح العنزي ) pic.twitter.com/oxHbbfFNTd — فريح العنزي (@FraihAlanzi) August 1, 2020

وصدر نداء الاستغاثة من إذاعة الكويت في نفس يوم الغزو، وخاطب صوت كويتي الأمة العربية قائلا: "لو أننا قصّرنا ولو بجزء من اجبنا تجاه أمة العرب لعذرناكم!".

المصدر: RT