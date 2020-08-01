النيابة المصرية تخلي سبيل مصور فيديو حرق علم الكويت نافية نيته الإساءة للكويت وشعبها

أمرت النيابة العامة المصرية السبت، إخلاء سبيل مصور فيديو حرق علم الكويت، نافية نيته الإساءة إلى دولة الكويت وشعبها.

وأشارت، إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مصور لشخص استطلع رأي البعض من عامة الناس في حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغا ماليا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على النائب العام، أمر بالتحقيق في الواقعة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم واستجوابه، وأقر بأن قصده من تصوير المقطع المذكور "إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وطيدة".

وأكدت تحريات الأمن الوطني عدم انضمام المتهم لأي جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصري والكويتي.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT