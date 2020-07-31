الكويت مندهشة لفيديو دعوة حرق علمها في مصر وتحذر من تأثيره على العلاقات

أصدرت سفارة الكويت في القاهرة اليوم الجمعة بيانا شديد اللهجة، إثر تداول فيديو تضمن الدعوة لحرق علم الكويت.

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وأكدت السفارة في بيانها أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذا العمل المشين قد أثار استياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في دولة الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها.

وأجرت السفارة اتصالاتها بالمسؤولين في مصر ونقلت إليهم ذلك الاستياء وشجب تلك الأعمال المرفوضة.

ودعت السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات المرفوضة، ‏ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات ووضع حد لها لما سيؤدي إليه استمرارها من تداعيات مضرة بالعلاقات القائمة بين البلدين.

يذكر أن دعوة حرق علم الكويت في مصر جاءت بعدما تعرض شاب مصري مقيم في الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل متجر يعود لجمعية صباح الأحمد، حيث يعمل الشاب.

المصدر: الشروق