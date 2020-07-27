أول تعليق للمصري المعتدى عليه في الكويت.. وموقف مصر الرسمي من الحادث (فيديو)

أكد وليد صلاح، الشاب المصري الذي تعرض مؤخرا لاعتداء في الكويت، على أنه لن يتنازل عن حقه، وأن الكويت دولة قانون وسيسترد حقه بالقانون.

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وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية أمس الأحد في عدة قنوات مصرية، أنه رفض رفع يده على الشخص الكويتي المعتدي عليهن وذلك لكبر سنه.

وأضاف: "الناس اللي بتقولي مضربتش الراجل ليه.. أحب أقولهم احنا في دولة قانون، والقانون في الكويت بينصر المظلوم".

وتابع: "ماينفعش أمد أيدي على راجل قد أبويا وهو معاه مراته وابنه.. دي حاجة وحشه في حقهم".

من جهتها، طالبت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحذف فيديو الاعتداء حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.

ودعت الوزيرة وليد صلاح إلى عدم التنازل عن حقه، قائلة: "لا بد أن يتمسك وليد بحقه القانوني، وإذا تنازل عن حقه نحن سنطالب به، المواطن في الخارج سفير لدولته، وحق المصري يعود إليه بالإجراءات القانونية، وهناك الكثير من الإجراءات تعيد حق المواطن المصري".

وأكد قنصل عام مصر بالكويت، هشام عسران، أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

وأوضح القنصل المصري أنه تم إلقاء القبض على المعتدي وتم تسجيل القضية جنحة، وتجري متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه.

كذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب المصري، يتقدمهم رئيسها ناصر ذعار العتيبي.

وكان شاب مصري مقيم في دولة الكويت، قد تعرض لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرا المراقبة داخل متجر يعود لجمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب بصفة "كاشير" هناك.

المصدر: وكالات