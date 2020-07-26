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شاهد.. لحظة تعرض مصري للضرب في الكويت

أخبار العالم العربي

شاهد.. لحظة تعرض مصري للضرب في الكويت
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تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة تعرض وافد "مصري" يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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