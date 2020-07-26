شاهد.. لحظة تعرض مصري للضرب في الكويت
تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة تعرض وافد "مصري" يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.
وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.
مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعيه_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه 😡 أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟— شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 26, 2020
أما السيد ناصر ذعار العتيبي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية @naser_alotibi82pic.twitter.com/FGu8SXbvL6
مواطن يعتدي على موظف بـ #جمعية_صباح_الاحمد السكنية#الحرير_نيوزpic.twitter.com/CD0hd9ytRO— الحرير News (@ALHRERNEWS) July 26, 2020
فيديو اعتداء على موظف في #جمعية_صباح_الأحمد— 🇰🇼ديوان قحطان🇰🇼 (@qhtaan) July 26, 2020
وتعليق رئيس مجلس الإدارة حيث قدم استقالته وطالب بإستقالة جميع العاملين
1👇🏻 pic.twitter.com/1KHGpTefvx
فيديو اعتداء على موظف في #جمعية_صباح_الأحمد— 🇰🇼ديوان قحطان🇰🇼 (@qhtaan) July 26, 2020
وتعليق رئيس مجلس الإدارة حيث قدم استقالته وطالب بإستقالة جميع العاملين
1👇🏻 pic.twitter.com/1KHGpTefvx
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي