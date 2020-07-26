شاهد.. لحظة تعرض مصري للضرب في الكويت

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لحظة تعرض وافد "مصري" يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه.

مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعيه_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه 😡 أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟

أما السيد ناصر ذعار العتيبي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية @naser_alotibi82pic.twitter.com/FGu8SXbvL6 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 26, 2020

فيديو اعتداء على موظف في #جمعية_صباح_الأحمد

وتعليق رئيس مجلس الإدارة حيث قدم استقالته وطالب بإستقالة جميع العاملين

1👇🏻 pic.twitter.com/1KHGpTefvx — 🇰🇼ديوان قحطان🇰🇼 (@qhtaan) July 26, 2020

فيديو اعتداء على موظف في #جمعية_صباح_الأحمد

وتعليق رئيس مجلس الإدارة حيث قدم استقالته وطالب بإستقالة جميع العاملين

1👇🏻 pic.twitter.com/1KHGpTefvx — 🇰🇼ديوان قحطان🇰🇼 (@qhtaan) July 26, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي