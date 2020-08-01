السودان.. إطلاق سراح معتقلين في قضية موسى هلال

أطلقت المحكمة العسكرية السودانية المختصة في محاكمة موسى هلال، سراح اثنين من المعتقلين.

ونقل موقع "دارفور 24 "عن مصدر موثوق أن المحكمة العسكرية وافقت على إطلاق سراح المعتقلين عبدو ابراهيم باشر، وأحمد جبريل من معتقلات كرري.

وذكر أنه تم اعتقال هذين الشخصين عام 2017، بالقرب من منطقة مستريحة التي شهدت معركة بين قوات الدعم السريع وأنصار موسى هلال، وانتهت باعتقال هلال وأربعة من أنجاله وعدد من مؤيديه ومساعديه.

المصدر: راكوبة نيوز