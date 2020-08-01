زوجة السفير الأمريكي تعرب عن "فرحتها الكبيرة" بالعودة إلى الجزائر رغم كورونا (صورة)

أعربت كارن روز زوجة السفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشر، عن "فرحتها الكبيرة" بالعودة إلى الجزائر، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تزايدا في إصابات كورونا مقارنة بالأشهر الماضية.

ونشرت روز تدوينة في صفحتها على "فيسبوك" قالت فيها: "أنا سعيدة جدا بالعودة إلى الجزائر الجميلة. الحمد لله! سأقضي 14 يوما في العزل الصحي داخل منزلنا لضمان الصحة والسلامة. سأنشر لاحقا بعض الصور عن تجربتي أثناء العزل. أتمنى لكم عيدا رائعا".

وأرفقت التدوينة بصورة لها مرتدية زيا جزائريا تقليديا في أعالي العاصمة.

I’m so happy to have made it back to #BeautifulAlgeria! ❤️🇩🇿🎉 Alhamdulillah! I’ll be spending 14 days in quarantine in... Publiée par Karen Rose in Algeria sur Samedi 1 août 2020

ويعرف عن زوجة السفير الأمريكي نشاطها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنشر باستمرار صورا لها في العديد من المدن الجزائرية.

المصدر: RT