أثناء توجهه لصلاة العيد.. اغتيال أحد وجهاء القبائل في سوريا

اغتال مجهولون أحد وجهاء قبيلة البكارة في مدينة دير الزور في سوريا أثناء توجهه إلى الصلاة اليوم.

ونعى الملتقى العام والديوان الرسمي لعشيرة البورحمة مختار قرية الدحلة علي السلمان الويس، قائلا إن مجهولين أقدموا على اغتياله وهو في طريقه إلى مسجد القرية.

ولم تشر القبيلة إلى أي معطيات أو تكهنات حول هوية الفاعلين، واكتفى بعض وجهاء القبيلة وعشائرها بالتأكيد على أن "الويس لا ينتمي لأي طرف سياسي وأنه كان وجيها مصلحا".

أسامة يونس - دمشق