إيلون ماسك في تصريح مدو حول الأهرامات المصرية

بعبارة مقتضبة نسف المهندس والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إحدى الحقائق التي تعد بديهية، وغرد على حسابه في "تويتر" قائلا إن الأهرامات المصرية بناها غرباء جاؤوا من أكوان أخرى.

وأثارت هذه التغريدة الخارجة عن المألوفة، موجة من الردود، تراوحت بين الحيرة والتأييد والمطالبة بالتوضيح والتفسير، لكن الملياردير لم يرد.

Aliens built the pyramids obv — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2020

ولم يستطع بعض النشطاء الصبر وانتظار الخبر اليقين من إيلون ماسك بشأن بناة الأهرامات "الجدد"، وانهمكوا في البحث عن الأدلة.

وخطر في بال أحدهم في حمى الحماسة لهذا الإعلان المدوي، أن يتذكر أن المصريين أنفسهم، كانوا نقشوا على صروحهم صورة لجسم يشبه الصحن الطائر!

المصدر: RT