السعودية.. القبض على وافد ظهر في فيديو وبحوزته مبالغ ضخمة

تمكنت شرطة منطقة تبوك السعودية الخميس، من إلقاء القبض على وافد باكستاني ظهر في مقطع فيديو يتباهى بآلاف الريالات داخل سيارته، محدثا ضجة كبيرة في مواقع التواصل.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه "بعد رصد مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وافد من الجنسية الباكستانية وبحوزته مبالغ نقدية كبيرة، تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه".



وأضاف: "الوافد ادعى أن تلك المبالغ تعود لأحد أقارب صاحب العمل، وعليه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وبحق صاحب العمل، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على نطاق واسع، يظهر وافدا من جنسية آسيوية وهو يحمل رزما من النقود داخل سيارة، متسائلين عن مصدر تلك المبالغ الكبيرة، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل، وإلقاء القبض على الوافد والتحقيق معه.

المصدر: "وكالات سعودية"