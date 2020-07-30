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أكثرها في دمشق وريفها.. سوريا تسجل وفاة جديدة و21 إصابة بكورونا

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أكثرها في دمشق وريفها.. سوريا تسجل وفاة جديدة و21 إصابة بكورونا
Reuters Omar Sanadiki
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توفيت حالة جديدة بفيروس كورونا في سوريا فيما تم تسجيل 21 إصابة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بالفيروس ارتفع إلى 738، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 41 وفاة.

وتتركز معظم الإصابات في العاصمة دمشق، يليها ريف دمشق حيث سجلت يوم أمس أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات، إذ تركز فيها 12 إصابة من أصل 23 تم تسجيلها.

وفي دمشق سجلت 9 إصابات بينما تم تسجيل إصابتين في درعا.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر:RT

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