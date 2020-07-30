سوريا .. قتلى بانفجار سيارة في ريف الحسكة

أدى انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف في الحسكة السورية إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين شخصا اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير استهدف حاجز تل أرقم الذي تشرف عليه فصائل تدعمها تركيا، فيما أشارت بعض الوسائل إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 6 أشخاص، وبينهم أفراد في فرقة الحمزات والشرطة المدنية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما بعد التفجير الذي هز البلدة التابعة لرأس العين شمال غرب الحسكة.

يذكر أن مدينة رأس العين شهدت 5 تفجيرات خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية