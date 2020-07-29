تونس.. قوات الأمن تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف مطعما سياحيا فاخرا

أحبطت قوات الأمن التونسية مخططا إرهابيا كان سيستهدف مطعما فاخرا في الحمامات، شمال شرقي البلاد.

وأكد مصدر أمني في تصريح لإذاعة "راديو ماد" التونسية أن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت ستستهدف مطعما سياحيا فاخرا في ياسمين الحمامات.

وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 4 أشخاص 3 في مدينة سليمان وشخص واحد في الحمامات، فيما تحصن عنصران آخران بالفرار وجار البحث عنهما.

المصدر: "راديو ماد"