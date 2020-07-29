 
مباشر

تونس.. قوات الأمن تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف مطعما سياحيا فاخرا

أخبار العالم العربي

تونس.. قوات الأمن تحبط مخططا إرهابيا كان يستهدف مطعما سياحيا فاخرا
Reuters
قوات الأمن التونسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of3x

أحبطت قوات الأمن التونسية مخططا إرهابيا كان سيستهدف مطعما فاخرا في الحمامات، شمال شرقي البلاد.

وأكد مصدر أمني في تصريح لإذاعة "راديو ماد" التونسية أن الوحدات الأمنية بنابل تمكنت من إحباط مخطط لعملية إرهابية كانت ستستهدف مطعما سياحيا فاخرا في ياسمين الحمامات.

وأضاف المصدر أنه تم إيقاف 4 أشخاص 3 في مدينة سليمان وشخص واحد في الحمامات، فيما تحصن عنصران آخران بالفرار وجار البحث عنهما.

المصدر: "راديو ماد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا