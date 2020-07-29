المغرب.. عفو ملكي عن العشرات من معتقلي "حراك الريف"

أفرج العاهل المغربي محمد السادس، بمقتضى عفو ملكي، عن عشرات المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، حسب ما أفاد موقع "هسبريس" المغربي.

وقال الموقع المغربي إن المرتضى إعمراشن، ومحمد المجاوي، وربيع الأبلق، ومحمد الأصريحي، وعبد العالي حود، وكريم أمغار، وشاكر المخروط، وصالح الخشم، يتقدمون من شملهم العفو الملكي.

وأضافت مصادر مقربة من الملف لجريدة "هسبريس" الإلكترونية، أن اللائحة تضم كذلك، سليمان الفحيلي، وإبراهيم ابقوي، وعمر بوحراس، وإلياس الحاجي.

وأشارت المصادر إلى أنه ستضاف أسماء أخرى من سجون متفرقة، لكن لا تزال السرية محاطة بالمعطيات.

ورسميا، بات عدد المعتقلين على خلفية احتجاجات "حراك الريف" لا يتجاوز الثلاثين حسب مصادر، بعد أن انقضت محكومية بعضهم، واستفاد آخرون من العفو، وهو ما أنعش آمال العائلات وفعاليات حقوقية في إمكانية الدفع نحو التسوية، بالنظر إلى محدودية العدد.

وتراهن بعض قوى حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر، أمام رفض المعتقلين الطلب، وكذا استكانة استفادة المسجونين منها إلى "رقم الصفر" منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين أوجه بارزة من الاحتجاجات والدولة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي