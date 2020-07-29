إحباط محاولة تصنيع مخدرات في الأردن

تمكن العاملون في إدارة مكافحة المخدرات في الأردن من إلقاء القبض على شبكة إجرامية حاولت تصنيع وتركيب مواد مخدرة داخل المملكة، وضبطوا شخصين تورطا في القضية والبحث جار عن آخرين.

وفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام عدد من الأشخاص بتجهيز مكان وتخزين كميات كبيرة من المواد الكيميائية داخله من أجل البدء بتصنيع وتركيب أحد أنواع المواد المخدرة لترويجه داخل المملكة.

وأضاف أنه ومنذ ورود تلك المعلومات، قامت عدة فرق تحقيقية من الإدارة بمتابعتها وتقفي أثر عدد من الأشخاص المشبوهين، حيث تمكنوا من تأكيدها وتحديد هوية المتورطين والمكان الذي جهزوه داخل إحدى الشقق في العاصمة.

وأفاد المتحدث بأن فرق التحقيق وبإسناد من الفريق الخاص، داهمت المكان وضبطت شخصين من المتورطين داخله.

وأشار إلى انه وبتفتيش الشقة، عثر داخلها على مادة على شكل بودرة مختلفة الألوان ومواد حجرية ومواد سائلة كيميائية وجميعها تدخل كمواد خام في تصنيع المواد المخدرة وخاصة مادة الحشيش الصناعي والكريستال والكوكائين المخدرة، بالإضافة إلى مجموعة من المعادلات الكيميائية لغايات تركيب المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وصرح بأن تم عرض تلك المواد على خبراء السلائف الكيميائية من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية، حيث أكدوا أنها مواد أولية تستخدم في تركيب المواد المخدرة وبلورتها وتحضيرها.

وشددت إدارة مكافحة المخدرات على أنها ستبقى حاجز الصد الأول ضد هذه الآفة ومنع انتشارها وترويجها بين أفراد المجتمع.

المصدر: "خبرني"