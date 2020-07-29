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سوريا.. كورونا يصيب أكثر من 700 شخص

أخبار العالم العربي

سوريا.. كورونا يصيب أكثر من 700 شخص
Reuters
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تجاوز عدد الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا عتبة 700 إصابة مع تسجيل 23 إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات ارتفع بذلك إلى 717 إصابة، كما أعلنت شفاء 9 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 229.

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وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم خريطة توزع إصابات الأمس والتي بلغت 20 إصابة، وكما في الإحصاءات السابقة كان لدمشق الحصة الأكبر من الإصابات إذ تركزت فيها 15 إصابة، بينما سجلت 3 إصابات في ريف دمشق واثنتان في حمص.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT

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