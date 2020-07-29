مدير مشفى الأسد بدمشق في حجر ذاتي بانتظار نتائج مسحة كورونا

قال مدير مشفى الأسد الجامعي بدمشق، حسين المحمد، إنه يخضع حاليا للحجر الذاتي بعد ظهور أعراض كورونا عليه.

ونقلت إذاعة "المدينة" المحلية عن المحمد أنه بانتظار نتيجة مسحة أخذت منه لتحديد ما إذا كان مصابا، مشيرا إلى أن حالته مستقرة.

وحول معلومات تم تداولها عن إصابته بالفيروس قال إنه معرض للإصابة كأي مواطن آخر، خاصة أن الكادر الطبي على تماس مباشر مع المرضى.

وأكدت مصادر في المشفى المخصص لعلاج المصابين بكورونا لـ RT أن عددا من العاملين في المشفى والكادر الطبي فيه مصابون بالفيروس.

المصدر: RT