مصر.. قرار جديد بشأن الفنانة قاتلة زوجها

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين في مصر، باستمرار حبس الممثلة، عبير بيبرس، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها بقتل زوجها في البساتين.

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وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة قررت قتل زوجها بعد عدة مشاجرات بينهما على مدار الشهور الماضية. وتبين أن المجنى عليه كان يقوم بضرب المتهمة باستمرار فقررت التخلص منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه في يوم الواقعة نشبت مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمة، فتعدى الأول عليها بالضرب، فسددت له طعنات عدة في أنحاء جسده ووقع جثة هامدة غارقا في دمائه.

وأوضحت الفنانة في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 جنايات البساتين، أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما (كان مستلفا مني فلوس)، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى، وفق تصريحات محاميها لمصراوي.

وأدعت أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: صحيفة الوفد