نتنياهو يوجه رسالة تحذير لـ"حزب الله"

وجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رسالة تحذير لـ"حزب الله" أكد فيها أن إسرائيل تتخذ كل ما يلزم للدفاع عن نفسها، وعلى الحزب أن "يأخذ بالحسبان بأنها مستعدة لكافة السيناريوهات".

وأضاف نتنياهو: "سنفعل كل ما بوسعنا لافشال محاولات إيران التموضع في منطقتنا والدفاع عن انفسنا .. أقول لحزب الله ان يأخذ بالحسبان أن اسرائيل مستعدة لكافة السيناريوهات".

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وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل ظهر اليوم الثلاثاء جلسة في مقر قيادة الجبهة الشمالية لتقييم الأوضاع غُداة التصعيد الأمني على الحدود مع لبنان.

كما أكد نتنياهو أن ما يحدث على الحدود الشمالية هو "محاولة إيران والمنظمات الدائرة في فلكها التموضع عسكريا في المنطقة"، مضيفا ان "الأمين العام لمنظمة حزب الله الإرهابية حسن نصر الله يخدم المصلحة الإيرانية هذه على حساب الدولة اللبنانية".

وفي تصريح لوسائل الاعلام قال نتنياهو إن "حزب الله يلعب بالنار"، ونصح أمينه العام حسن نصر الله بـ"عدم تكرار أخطاء الماضي وتكبيد لبنان ثمنا باهظا".

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا مؤخرا بعد مقتل العنصر الميداني لـ"حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

المصدر: مكان، RT