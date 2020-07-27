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السودان: ارتفاع مناسيب النيل الأزرق بسبب نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية

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السودان: ارتفاع مناسيب النيل الأزرق بسبب نزول أمطار في الهضبة الإثيوبية
Reuters Zohra Bensemra
موقع التقاء نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض قرب العاصمة السودانية الخرطوم.
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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع مناسيب نهر النيل الأزرق بسبب نزول أمطار على الهضبة الإثيوبية.

وقالت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات، في بيان يومي للجنة الفيضانات، إن "نزول أمطار في الهضبة اإاثيوبية خلال اليومين الماضيين أدت إلى ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق".

وأشارت الإدارة إلى أن الحبس الدمازين-سنار والحبس سنار- الخرطوم والحبس الخرطوم- شندي والحبس شندي -عطبرة والحبس خشم القربة عطبرة، والحبس عطبرة- سد مروي ستشهد ارتفاعا، بينما سيشهد الحبس سد مروي- دنقلا استقرارا.

ودعت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل والخزانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

المصدر: RT

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