إصابة طبيب سعودي عالج 513 مريضا بكورونا بنفس المرض

نقل الطبيب والاستشاري السعودي الذي عالج 513 مريضا بفيروس كورونا، نزار باهبري، إلى أحد المستشفيات في المملكة بعد إصابته بنفس المرض.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، بأن باهبري واجه الجائحة منذ بدايتها قبل 5 أشهر بالتوعية الطبية، وكان حاضرا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف وسائل الإعلام عوضا عن إشرافه على علاج المرضى المصابين بالفيروس.

المصاب بالكرونا ترجع له ثاني ؟ pic.twitter.com/5OaeZVlW5Y — نزار باهبري (@DrNezarB) July 6, 2020

وقال باهبري لـ"عكاظ" إنه بصحة جيدة، غير أن حرارة جسمه لم تنخفض منذ 5 أيام، مما اضطره إلى الدخول إلى المستشفى كمريض والخضوع للمتابعة والعلاج.

وأشار الطبيب السعودي إلى أنه عالج أكثر من 513 مصابا بفيروس كورونا دون أن تنتقل إليه العدوى، إلا أنه أصيب بها في نهاية المطاف.

وتعتبر السعودية الدولة الـ13 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بـ268934 حالة، والـ28 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة بـ2760 حالة.

المصدر: "عكاظ" + وكالات