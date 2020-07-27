تطورات الحدود اللبنانية.. لحظة بلحظة

شهدت منطقة مزارع شبعا اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل تطورات أمنية، اليوم الاثنين، وقد تحدثت مصادر لبنانية مطلعة عن تنفيذ "حزب الله" عملية هناك ضد الجيش الإسرائيلي.

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- الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة تسلل من قبل فرقة مسلحة على طول الحدود اللبنانية

- وسائل إعلام إسرائيلية: هناك أكثر من خليه لحزب الله في أكثر من موقع

- رويترز: الجيش الإسرائيلي وحزب الله يتبادلان إطلاق النار بالقرب من الحدود اللبنانية - الإسرائيلية

- رويترز عن مصدر لبناني مطلع: إطلاق حزب الله اللبناني صاروخا موجها على مركبة إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا

- الإعلام الرسمي اللبناني: قصف مدفعي إسرائيلي على المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا

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المصدر: RT + وكالات