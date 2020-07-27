انفجارات وإطلاق نار جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن عن "حادث أمني"

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع "حادث أمني".

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وأفاد مراسلنا في لبنان بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في منطقة مزارع شعبا على الحدود الجنوبية اللبنانية المتاخمة لإسرائيل وسوريا.

وأشار المراسل إلى رصد تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مزارع شبعا.

وتحدث عن سقوط عدة قذائف إسرائيلية في محيط بلدة كفرشوبا ومركز قوات "اليونيفبل" بمنطقة مزارع شبعا.

من جانبها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

وأفادت الوكالة بسقوط قذيفة مدفعية على منزل في بلدة الهبارية نتيجة "قصف العدو على القرى اللبنانية في منطقة العرقوب".

وفي غضون ذلك ذكرت مصادر لبنانية وإسرائيلية أن "حزب الله" اللبناني نفذ اليوم الاثنين هجوما استهدف الجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شعبا الحدودية.

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "وردت للتو تقارير عن حدث أمني في منطقة جبل روس. التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر "تعليمات إلى سكان منطقة الحدود مع لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة جبل روس. على السكان البقاء في المنازل. يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية. يجب الامتناع عن استخدام المركبات لأهداف غير ضرورية".

أصدر جيش الدفاع تعليمات الى سكان منطقة الحدود مع #لبنان في أعقاب الحدث الأمني في منطقة #جبل_روس.

- على السكان البقاء في المنازل

- يحظر على جميع الأنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية

- يجب الامتناع عن استخدام المركبات لاهداف غير ضرورية. https://t.co/KXRDA99bHypic.twitter.com/oIoDDOmfCD — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 27, 2020

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنباء عن تبادل لإطلاق النار على حدود إسرائيل الشمالية قرب لبنان.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعا لعقد اجتماع طارئ على خلفية هذه التطورات.

وأضافت وسائل الإعلام أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، غادر اجتماعا مع حزب تحالف "أزرق أبيض" الذي يقوده وتحدث عبر خط الطوارئ حول "حادث أمني غير عادي" في الشمال.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لمروحة واسعة من السيناريوهات".

المصدر: RT + وكالات