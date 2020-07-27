292 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 292 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات المصابة النشطة في البلاد 3104 حالة.

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وأضافت الوزارة اليوم الاثنين في بيان لها، أن 304 حالات قد شفيت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 106328.

وقد تم وضع حالات الإصابة الجديدة في العزل، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، عن قرار البدء في المرحلة الثالثة من الفتح التدريجي اعتبارا من غد الثلاثاء، بعد إغلاق استمر شهورا بسبب كورونا.

وبينت اللجنة أن هذا القرار جاء بناء على مؤشرات الصحة العامة، ومنها استمرار انخفاض عدد الحالات النشطة، التي يتم تسجيلها يوميا ونزول العدد التكاثري لفيروس كورونا.

وأكدت على أهمية الاستمرار بالالتزام بتلك الإجراءات في الفترة القادمة من أجل إنجاح الجهود والخطط الخاصة بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي#YourSafetyIsMySafetypic.twitter.com/KcjK0NCP5e — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) July 27, 2020

المصدر: قنا