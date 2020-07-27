رئيس أركان حرب الجيش المصري يتفقد الاستعداد القتالي للجنود قرب حدود ليبيا (صور)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن رئيس أركان حرب الجيش المصري محمد فريد شهد إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي للجنود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي قرب حدود ليبيا.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك": "شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ".

وتابعت: "استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الاستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة، كما ناقش عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال".

وأشارت إلى أنه: "قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات".

وأوضحت أن رئيس أركان حرب الجيش المصري نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع محمد زكى لقوات الجيش المصري.

المصدر: RT