مصر.. هبوط أرضي بالزمالك وتوجيهات برفع استعداد مستشفيات القاهرة للدرجة القصوى

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، برفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة، اليوم الأحد، أثر حادث ميل بعقار في منطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضي.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه لم ينتج عن الهبوط الأرضي أي مصابين أو وفيات.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيراً إلي أن وزيرة الصحة والسكان تتابع "الموقف أول بأول".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT