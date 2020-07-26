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مراسلنا: انفجار يهز "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انفجار يهز
Reuters
بغداد
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن انفجارا هز "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف مراسلنا أن الانفجار وقع قرب منطقة الدورة جنوب بغداد داخل معسكر، مبينا أنه ناتج عن انفجار كدس عتاد أو مستودع عتاد حسب المعلومات الأولية.

وأشار إلى أن قطعات من "الفرقة 17" في الجيش العراقي وصلت  إلى "معسكر الصقر".

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية لـRT بأن "المعسكر الذي شهد أصوات الانفجارات هو "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، والذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، مبينا أن "المعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول".

من جهته، قال مصدر في الحشد الشعبي لـRT، إن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول، مرجحا أن يكون أمريكيا.

وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية الانفجارات، وقالت في بيان مقتضب "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم حدث انفجارين متتاليين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر"، موضحة أنها ستنشر التفاصيل في وقت لاحق.

مراسلنا: انفجار يهز
RT
مراسلنا: انفجار يهز
RT

المصدر: RT

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