رئيس لجنة مكافحة كورونا في مصر: لدينا أبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، إن البروتوكول المصري لعلاج وباء كورونا هو الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، الذي تنتج كل مكوناته داخل مصر.

إقرأ المزيد

وأضاف حسني خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك أكثر من 40 بحثا مصريا عن فيروس كورونا، ولن تعلن نتائجها إلا بعد نشرها في المجلات العلمية.

وعقب: "نعدكم أن هذه الأبحاث ستهز البحث العلمي العالمي كله.. وستثبت أن العالِم المصري هو أحسن عالِم في العالم، وأن الدولة المصرية أقوى دولة".

وذكر أن هناك الكثير من المواد الفعالة تصنع داخل مصر، وبكفاءة عالية، معلقا: "الدول المجاورة تحسدنا على كفاءة الإنتاج".

كما أِشار إلى أن اتباع العادات الصحية والغذائية غير المنضبطة هو أحد أسباب انتشار الأوبئة والفيروسات حول العالم.

المصدر: "إكسترا نيوز"