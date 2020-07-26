 
مباشر

مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oe9h

ضبطت السلطات المصرية المختصة نصف طن من لحوم الحمير بمنزل جزار في قرية الحواويش، قبل أيام من عيد الأضحى.

وذكر بيان للوحدة المحلية لمدينة أخميم، أنه في إطار استعدادات الوحدة المحلية لمتابعة أسواق اللحوم قبل حلول عيد الأضحى، تم تنفيذ حملة مكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم للتفتيش على اللحوم ومتابعة أعمال الذبح واللحوم المقدمة للمواطنين.

مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)

وأوضح البيان أنه تم ضبط نصف طن لحوم حمير بمنزل أحد الجزارين بناحية قرية الحواويش، وجرى اتخاذ كآفة الإجراءات القانونية ومصادرة الكميات، وتحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

وأكد رئيس مدينة أخميم على استمرار حملات متابعة المجازر ومحلات الجزارة وأماكن بيع اللحوم، قبل عرضها بالأسواق.

مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)
مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)
مصر.. ضبط كمية كبيرة من لحوم حمير لدى جزار قبل عيد الأضحى (صور)

المصدر: صحيفة الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا