سوريا.. وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالة وفاة إضافة إلى 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 36 حالة، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 627 إصابة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 7 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 191.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 24 إصابة يوم أمس تركزت 20 منها في دمشق.

وأعلنت الوزارة اليوم أنها خصصت 4 مراكز صحية جديدة لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص الفيروس للراغبين بالسفر خارج البلاد.

وقد سبق للوزارة أن حددت تكلفة هذا النوع من التشخيص بما يعادل 100 دولار تدفع في المصرف بالليرة السورية وحسب السعر الرسمي، و100 دولار لغير السوريين.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT