البرلمان الصومالي يقيل رئيس الوزراء في تصويت على الثقة

صوت مجلس الشعب، الغرفة الأدنى من البرلمان الصومالي، اليوم السبت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" عن رئيس المجلس، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، تصريحه بأن 170 من أصل 275 عضوا في المجلس صوتوا ضد حكومة خيري، مقابل ثمانية معترضين، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم لإجراء مناقشات بشأن عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح رئيس المجلس أن هذا القرار جاء على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها حكومة خيري بشأن إجراءاتها في مجال تعزيز الأمن في البلاد، قائلا: "رئيس الوزراء فشل في إقامة قوات أمن وطنية لتعزيز أمن الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات".

وطلب مجلس الشعب من الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، تعيين رئيس وزراء جديد خلفا لخيري الذي يتولى هذا المنصب منذ فبراير 2017.

من جانبه، أعلن رئيس البلاد في بيان صدر عن مكتبه أنه يقبل قرار المشرعين، محذرا من أن "التباعد بين الحكومة والسلطات التشريعة هو الذي يقوض التقدم المحزر".

وتعهد الرئيس بأنه سيعين قريبا رئيس وزراء جديدا سيشكل حكومة جديدة "تنفذ البلاد من المرحلة الانتقالية، وتعزز خدمات المجتمع".

المصدر: صونا + رويترز