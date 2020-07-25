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فرنسا تلزم القادمين من 16 دولة بإجراء فحص كورونا

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فرنسا تلزم القادمين من 16 دولة بإجراء فحص كورونا
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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستاكس، أنه سيطلب من المسافرين القادمين إلى فرنسا من 16 دولة "حيث يكون انتشار الفيروس قويا" إجراء اختبار يثبت أنهم ليسوا حاملين للفيروس.

وجاء في بيان اليوم السبت، أن الدول المعنية بالاختبارات الإلزامية هي الولايات المتحدة، الإمارات، البحرين، بنما، جنوب إفريقيا، الكويت، قطر، إسرائيل، البرازيل، بيرو، صربيا، الجزائر، تركيا، مدغشقر، الهند، سلطنة عمان.

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ويأتي هذا بعد الازدياد في حالات الإصابة بكورونا الذي عرفته فرنسا خلال اليومين السابقين.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة عن تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد المتوفين إلى 30192 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات بعد توثيق 1130 حالة جديدة، 180528 حالة إصابة.

المصدر: RT

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