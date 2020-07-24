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الصحة المصرية: تسجيل 659 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

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الصحة المصرية: تسجيل 659 إصابة جديدة بكورونا و38 حالة وفاة
Globallookpress Xinhua/Ahmed Gomaa
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 حالة وفاة خلال اليوم الأخير، في انخفاض طفيف للحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجديدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، اليوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بلغ 91072 حالة من ضمنها 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

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وأضاف المتحدث أن عدد المتعافين من الفيروس الذين خرجوا من المستشفيات اليوم الجمعة، بلغ 904 أشخاص.

وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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