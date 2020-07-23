مصر تسجل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، اليوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بلغ 90413 حالة من ضمنها 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.

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وأضاف المتحدث أن عدد المتعافين من الفيروس الذين خرجوا من المستشفيات اليوم الخميس، بلغ 991 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ناصر حاتم

المصدر: RT