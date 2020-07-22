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الصحة المصرية: تسجيل 41 وفاة و667 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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الصحة المصرية: تسجيل 41 وفاة و667 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
Reuters
مصر.. تراجع وفيات كورونا وارتفاع طفيف في أعداد المصابين
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قالت وزارة الصحة المصرية، مساء يوم الأربعاء، إنها سجلت 41 حالة وفاة و667 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات في عموم البلاد بلغ 89745 حالة، و4440 وفاة.

وأشارت إلى تماثل 602 مريضا من المستشفيات للشفاء عقب تلقيهم العلاج، ليصبح إجمالي المتعافين 30075 حالة.

وأكدت الوزارة مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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