العراق.. أول ظهور للألمانية هيلا بعد تحريرها من خاطفيها (فيديو)

التقى وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، مع المواطنة الألمانية هيلا ميويس بعد تحريرها.



وأظهر مقطع فيديو ميويس وهي في ضيافة وزير الداخلية العراقي وتشرح له ظروف اختطافها، فيما أكد مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن استمرار التحقيقات في ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.



المصدر: RT