"الحدباء" العراقية تلف الكرة الأرضية - صور

أكملت الباخرة العراقية "الحدباء"، اليوم الجمعة، دورة كاملة حول الكرة الأرضية عابرة المحيطات الهادئ والهندي والأطلسي، في سابقة لم يشهدها النقل البحري العراقي.

وأعلنت وزارة النقل في بيان، أنها "استقبلت الحدباء، التي أجرت دورة كاملة حول الكرة الأرضية بمسافة أكثر من 15 مليون ميل بحري ذهابا، وبـ19 مليون ميل بحري إيابا في سابقة فريدة من نوعها".

من جهته، أكد مدير عام شركة النقل البحري العراقي، محي الدين الإمارة، أن "الحدباء سجلت نجاحا لم تشهده البواخر العراقية من قبل، حيث أنها نقلت حمولات متنوعة إلى أهم موانئ العالم بعد أن أبحرت من ميناء أم قصر، مرورا بـالإمارات، وكندا، ولوس أنجلوس، وغواتيمالا، وبنما، والكونغو، وليبيريا، وبنغلادش، والهند، وسلطنة عمان، والسعودية، عائدة إلى ميناء خور الزبير بالبصرة".

وأشار إلى أن "الباخرة طبقت جميع متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO، وهيئة التصنيف الفرنسية ومتطلبات كل الموانئ العالمية، التي دخلتها".

وأكد، أنه "وبسبب الظروف الصحية، وحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وبسبب انتشار وباء كورونا، تم اختصار الاحتفال على تكريم طاقم الباخرة فقط".

وبنيت الباخرة في عام 2014 لصالح الأسطول البحري العراقي في كوريا الجنوبية، بقدرة حمولة استيعابية تبلغ 17500 طن.

المصدر: "وكالات عراقية"