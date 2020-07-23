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العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء (صور)

أخبار العالم العربي

العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء (صور)
Reuters
العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، عن ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة الجادرية قرب المنطقة الخضراء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عثرت على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا يزن 2 كغ فوق إحدى البنايات بمنطقة الجادرية في بغداد".

وأضافت "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الأمنية في إجراء تحقيق كامل".

العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء (صور)
RT
العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء (صور)
RT
العراق.. ضبط طائرة مسيرة تحمل متفجرات قرب المنطقة الخضراء (صور)
RT

المصدر: RT

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