مع استمرار تراجع وتيرة الوباء.. السعودية تتخطى عتبة الـ260 ألف إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية اليوم الخميس عتبة الـ260 ألفا، على خلفية استمرار تراجع معدل الإصابات اليومية بالوباء في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" عن تسجيل 2238 إصابة جديدة (مقابل 2331 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.

ورصدت الوزارة 34 وفاة جديدة جراء "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد قفزة بـ44 وفاة أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في السعودية منذ بداية الجائحة 260394، بما في ذلك 2635 حالة وفاة و44269 حالة نشطة منها 2170 مريضا في حالة خطرة.

وتماثل 3092 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 213490 شخصا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2238) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (34) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3092) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (213,490) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/jSmKKEuX86 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 23, 2020

المصدر: RT