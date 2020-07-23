السعودية.. القبض على تشكيل عصابي باكستاني في مكة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على تشكيل عصابي باكستاني تورط بالاعتداء على عاملين بأحد المستودعات في جدة وسرقة حاويات وكابلات نحاسية.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن "الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، لتورطهم بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة 6 حاويات منه بمحافظة جدة".

وقال: "تقدر قيمة المسروقات بأكثر من 800 ألف ريال، وكذلك سرقة عدد من الكابلات النحاسية المغذية لأعمدة الإنارة داخل المحافظة".

وأشار إلى أنه "تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: "سبق"