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تداول الصور الأولى لمقاتلات "سوخوي-35" المصرية في روسيا

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تداول الصور الأولى لمقاتلات
Sputnik
سوخوي-35
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تداولت وسائل الإعلام الروسية صور الدفعة الأولى من مقاتلات "سوخوي-35" المصرية في مصنع كومسومولسك نا أمور، التي تم تصنيعها خصيصا للقوات الجوية المصرية.

تداول الصور الأولى لمقاتلات
topwar
مقاتلات سوخحوي 35 المتداولة
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ووفقا لموقع topwar الروسي، تم اختبار الطائرات الروسية حيث أقلعت من مطار الشركة وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من روسيا.

وظهرت صور أول خمسة مقاتلات من طراز "سوخوي-35"، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقام 9210 إلى 9214.

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

تداول الصور الأولى لمقاتلات
topwar
المقاتلة

وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

تداول الصور الأولى لمقاتلات سوخوي 35

المصدر: topwar

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