لقطات مثيرة تكشف لحظة تصنيع أقوى مقاتلات روسية ترغب مصر في الحصول عليها

ظهرت لقطات مثيرة للحظة تصنيع مقاتلات "سوخوي-35" الروسية في مصنع مدينة "كومسومولسك-نا-أموري" الملقبة بـ"ملكة المقاتلات" أو "الأفعى الروسية" والتي يرغب الجيش المصري في الحصول عليها.

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وكشفت اللقطات عن مراحل تصنيع "سو-35"، حيث أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس" في وقت سابق أن روسيا بدأت بالفعل في تصنيع هذه المقاتلات للجانب المصري.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية لـRT عن عدد المقاتلات التي ستنضم للقوات الجوية المصرية، بموجب عقد موقع بين موسكو والقاهرة عام 2018.

وأكد المصادر أن عدد المقاتلات 24 مقاتلة، سيتم إجراء اختبارات على أول مقاتلتين العام الجاري، حيث يتم الانتهاء من تسليم كافة المقاتلات نهاية عام 2023-2024.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تعديلات يتم العمل عليها في المقاتلات بناء على طلب من الجانب المصري، حيث يتم إضافة بعض الإمكانيات المتطورة للمقاتلة، كما حدث سابقا مع مقاتلات "ميغ-29".

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل 4++ ويمكن أن تنافس طائرات حربية غربية مثل "إف – 15 إيغل"، F/A -18 وحتى "إف – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سو-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

وتضم أسلحة المقاتلة الروسية صواريخ "جو – جو" و"جو – أرض" بمختلف أنواعها والصواريخ المضادة للسفن والقنابل الموجهة ليزريا أو عن طريق الأقمار الصناعية، فضلا عن مدفع عيار 30 ملم يتزود بـ150 قذيفة.

المصدر: RT